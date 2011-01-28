Против Гриценко возбуждено еще одно уголовное дело

Прокуратура Крыма возбудила еще одно уголовное дело против бывшего председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолия ГРИЦЕНКО по подозрению в превышении служебных полномочий при распоряжении имуществом санатория «Россия» в Ялте.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА.

По ее словам, дело возбуждено по статье «превышение власти или служебных полномочий».

«Установлено, что чиновник принял решение о передаче здания коттеджа, апартаментов в аренду без вынесения вопроса на рассмотрение крымского парламента за заниженной арендной ставкой, в результате чего государству нанесены убытки на сумму почти 200 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Украины.

Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма 21 января с. г. возбудила против А.ГРИЦЕНКО уголовное дело по статье «превышение власти или служебных полномочий». Он подозревается в причастности к незаконной передаче коммерческим структурам около 5 тыс. га земли во времена работы председателем Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы).

Милиция задержала А.ГРИЦЕНКО 24 января в Симферополе.

Центральный райсуд Симферополя 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.