Черновецкий выехал из Конча-Заспы вместе с котом

Куда пропал киевский мэр Леонид Черновецкий, уже даже заинтересовало премьера Николая Азарова. Вчера он дал поручение главе КГГА Александру Попову разыскать пропавшего и срочно вернуть его на работу. «Александр Павлович, он в отпуске у нас, да?» — спросил премьер у Попова.

Затем глава правительства обратился к журналистам: «А кто-то страдает от его отсутствия?». Те пояснили, что, мол, киевляне интересуются. На что Азаров ответил так: «Киевляне мечтают, чтобы он вернулся? Мечтают, да? Я сообщу обязательно, найдите мэра, сообщите, что киевляне соскучились по нему и очень хотят его видеть, просят как можно быстрее приступить к работе»,— сказал он Попову. Тот пообещал задание выполнить. Попов неоднократно говорил, что постоянно общается с Леонидом Черновецким, но где он — не скажет.

Газета «Сегодня» побывала в Конча-Заспе, где находится дом Черновецкого. За шлагбаум, после которого начинается коттеджный городок, не пускают. Местные жители поведали, что мэра не видели уже полгода, он словно сквозь землю провалился: не проносится по дороге кортежем с охраной, не совершает пробежек по берегу озера, как раньше, не пьет чай на балкончике. Не подъезжает сюда и грузовичок, который обычно привозит продукты для семьи. И вообще, даже любимый мэрский кот Яша пропал — не приходит навещать соседских кошечек. «Яша раньше часто прибегал с ними пообщаться, а с лета уже не видим, невесты скучают», — сообщил один из соседей.Дом мэра стоит пустой, хотя из трубы идет небольшой дымок. Во дворе не видно ни «Роллс-ройса», ни «Майбаха», только квадроцикл охраны. По вечерам, рассказывают жители, дом освещают прожектора, но никого из хозяев нет. «Иногда сюда наведывается дочка Кристина, побудет — и уезжает», — рассказал один из соседей.

Сама Кристина вчера общаться с журналистами не захотела. «Не звоните, у нас и так проблемы», — отрезала она. Советник мэра Марта Гримская трубку не брала. Но люди, близко общающиеся с мэром, говорят, что он — в пределах Украины. «В выходные он точно был в Киеве. Его видели. Но он мог и улететь», — сказал депутат Блока Черновецкого Виктор Грынюк. Секретарь Киевсовета Олесь Довгий на вопрос, знает ли он, где мэр, ответил: «ноу комментс». Правда, один из близких к семье нардепов рассказал, что мэр сейчас не общается ни с кем из своих друзей и соратников.

Источник в Кабмине сказал, что известная дача в Конча-Заспе — всего лишь потемкинская деревня мэра. «Леонид Черновецкий давно построил дворец под Киевом в другом месте. Дача в Конче, по сравнению с тем, — просто хижина. Да, иногда он там бывает, но не живет», — сказал источник.