МИД России: в понятный период в Украине была другая власть

Возможная ликвидация Верховным судом России Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА РФ) и Объединения украинцев России (ОУР) не должна истолковываться как официальная оценка двухсторонних отношений.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН, отвечая на вопрос, какую позицию занимает МИД РФ относительно данных организаций.

«В любом случае, это никоим образом не должно истолковываться как официальная оценка чему-то в наших двухсторонних отношений. Это оценка конкретного человека или конкретной группы людей по работе в совершенно понятный период, когда в Украине была другая власть, и цели этих организаций, видимо, были другими. Подождем», - сказал Г.КАРАСИН.

По его мнению, надо подождать решения судебных инстанций России.

Г.КАРАСИН также сообщил, что МИД РФ рассматривает эти вопросы как чрезвычайно важные и чувствительные и внимательно следит за судебным расследованием.

«Мое абсолютно личное мнение заключается в том, что бывший руководитель обеих этих организаций слишком политизировал их работу, и сложилась такая ситуация, когда возникли вопросы о действительной направленности в работе и ФНКА УР и ОУР», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сопредседатель ФНКА УР Валерий СЕМЕНЕНКО сообщил, что 27 января 2011 года Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.

24 ноября 2010 г. Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. Решением Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности».

Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Отчизна» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

Также Министерство юстиции Российской Федерации направило исковое заявление в Верховный Суд РФ о ликвидации Объединения украинцев России.

Сопредседателем ФНКА УР и ОУР является В.СЕМЕНЕНКО.