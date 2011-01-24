Яценюка, Кириленко и Наливайченко критикуют за «подарок власти»

В Народном комитете защиты Украины разочарованы тем, что некоторые политические силы и их лидеры, которые называют себя оппозиционными, «действуют в угоду режиму Виктора ЯНУКОВИЧА».

Как отмечается в переданном УНИАН комментарии заместителя координатора Народного комитета защиты Украины, заместителя председателя Украинского всемирного координационного совета Михаила РАТУШНОГО, «к сожалению, некоторые политические лидеры даже в День Соборности Украины не смогли переступить через собственные амбиции, и сообща отметить праздник Объединения украинских земель. Этим они сделали подарок власти».

Так, отмечает заместитель координатора НКЗУ, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК, невзирая на наши - организаторов веча - многочисленные обращения, «почему-то провел альтернативное празднование, не на святой и исторической Софийской площади в Киеве, а на Контрактовой площади».

М.РАТУШНЫЙ напомнил, что Акт провозглашения Объединения и Четвертый универсал Украинской Народной Республики 1919 года провозглашались именно на площади перед Святой Софией, а не на Контрактовой площади, «где преимущественно заключали соглашения торговцы». «Мы ждали на Софийской площади Арсения ЯЦЕНЮКА, Вячеслава КИРИЛЕНКО, Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, и хотели, чтобы они выступили, но они либо совсем не явились (как А.ЯЦЕНЮК и В.НАЛИВАЙЧЕНКО), либо категорически отказались брать слово (как В.КИРИЛЕНКО)», - говорит М.РАТУШНЫЙ.

«Мне грустно, что политические силы и их лидеры, которые называют себя оппозиционными, действуют в угоду режиму Виктора ЯНУКОВИЧА и демонстрируют свое нежелание консолидироваться и выступать вместе. Это свидетельствует о неискренности намерений и деклараций», - утверждает М.РАТУШНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2011 года на Софийской площади в Киеве состоялось организованное оппозиционными силами празднование Дня Соборности Украины. Инициативу Народного комитета защиты Украины по проведению вече поддержали: всеукраинские объединения "Батькивщина" и "Свобода", Европейская партия Украины, Конгресс украинских националистов, партия “Реформы и порядок”, Украинская народная партия, партия "Народная самооборона", многие общественные организации, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь, другие.

В то же время накануне вече представители НКЗУ выражали сожаление по поводу того, что А.ЯЦЕНЮК и его политсила запланировали альтернативную акцию на Контрактовой площади.

В ответ 19 января лидер партии «Фронт Змін» А.ЯЦЕНЮК сообщил в письме координатору Народного комитета защиты Украины Дмитрию ПАВЛЫЧКО, что представители политической партии «Фронт Змін» примут участие в вече к Дню Соборности Украины, которое состоится на Софийской площади в Киеве. Как отмечал А.ЯЦЕНЮК, «учитывая роль Акта Объединения в украинской истории и потребность продемонстрировать обществу единство сил, которые противостоят антиукраинской, разъединительной политике действующей власти», «Фронт Змін» делегирует для участия в митинге своих представителей, в частности члена бюро партии Лилию ГРИНЕВИЧ».