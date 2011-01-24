Фельдман придумал, как показать «маразм» депутатов

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН предлагает дополнить возможность открытого доступа к зарегистрированным законопроектам на сайте Верховной Рады также возможностью их свободного комментирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, данное предложение содержится в зарегистрированном А.ФЕЛЬДМАНОМ проекте постановления ВР «О введении общественного обсуждения законопроектов на сайте Верховной Рады Украины».

По словам депутата, если сегодня гражданин пожелает высказать свои предложения к зарегистрированному законопроекту, то он должен обратиться к автору законопроекта или в соответствующий комитет Верховной Рады. Однако такие предложения не становятся достоянием общественности и не могут стать частью полноценной общественной дискуссии относительно законодательных инициатив.

Кроме того, отмечает А.ФЕЛЬДМАН, в силу особенностей законотворческого процесса, авторы отдельных законопроектов не всегда заинтересованы в их общественном обсуждении и в публикации альтернативных точек зрения. «Фактически, возможности для широкой общественной дискуссии по законодательным вопросам, кроме единичных случаев применения механизма «всенародного обсуждения законопроектов», на сегодняшний день являются ограниченными», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Поэтому для реализации принципа гласности во время законодательной процедуры, а также с целью как можно более широкого привлечения независимого экспертного и общественного мнения к обсуждению законопроектов, А.ФЕЛЬДМАН предлагает: разработать и запустить функцию «общественное обсуждение законопроектов на страницах каждого законопроекта на сайте ВР, которая с момента регистрации в аппарате ВР будет открыта в течение трех дней для обсуждения авторизированными пользователями.

В то же время депутат предлагает установить обязательную практику модерации страницы на предмет корректности комментариев, предусмотреть возможность блокирования IP-адресов пользователей, которые будут использовать ненормативную и экспрессивную лексику, призывы к межнациональной, расовой, религиозной, культурной, социальной вражде.

В целом же, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, практика общественного интернет-обсуждения регистрируемых законопроектов позволит более эффективно выявлять «маразм и лоббизм» депутатов.