Янукович обещает «поставить точку» бизнесу на государстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть не будет навязывать стране свое видение конституционных изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в выступлении на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины сегодня.

Говоря о дальнейшем реформировании власти, Президент отметил, что ею будут подготовлены условия для независимой и открытой работы Конституционной ассамблеи.

«С целью подготовки проекта нового Основного Закона начнет работу Конституционная ассамблея, которая объединит представителей всех заинтересованных политических сил и общественных организаций, готовых к серьезной, профессиональной дискуссии, касающейся конституционных проблем», - отметил он.

Кроме того, он поделился планами о реформе государственного управления.

«Состоится дальнейшее сокращение бюрократического аппарата! Действия чиновников будут постоянно отслеживаться в рамках системы антикоррупционных мер. Бизнесу на государстве будет поставлена точка», - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, важным элементом укрепления демократии станет создание общественного вещания, дополнительных гарантий открытости власти и доступа независимых средств массовой информации к важной информации.