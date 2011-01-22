Сегодня – День Соборности Украины

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности.

Этот праздник отмечается ежегодно в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

Государственным праздником День Соборности Украины был установлен Указом Президента от 21 января 1999 года.

Торжественный Акт воссоединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое соборное Украинское государство провозгласила директория УНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Западно-Украинская Народная Республика была провозглашена 1 ноября 1918 года массовым выступлением украинской интеллигенции и военных в Галичине, которая находилась в составе Австро-Венгерской империи. Столицей ЗУНР сначала был Львов, потом Тернополь, а с января 1919 года - Станислав (в настоящее время - Ивано-Франковск).

Сегодня по всей Украине пройдут торжества, посвященные Дню Соборности Украины.

В частности, в 11.00 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам Т.Шевченко и М.Грушевскому по случаю Дня Соборности Украины.

В 12.00 примет участие в торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины (Национальный дворец искусств «Украина»).

С 14.00 до 17.00 на Софийской площади столицы состоится вече, посвященное Дню Соборности Украины. Предполагается, что участие в нем примут около 10 тыс. человек.

Инициативу Народного комитета защиты Украины по проведению вече поддержали всеукраинские объединения "Свобода" и "Батькивщина", Европейская партия Украины, Конгресс украинских националистов, партия “Реформы и порядок”, Украинская Народная Партия, партия "Народная самооборона", многие общественные организации, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь и др.