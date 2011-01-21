Милицейский начальник не рекомендует «пушечному мясу» ехать в Киев

Начальник Главного управления МВД в Днепропетровской области Виктор БАБЕНКО не рекомендует жителям региона ехать в Киев на празднование Дня Соборности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня В.БАБЕНКО сказал во время совещания Днепропетровской ОГА. По его словам, жители региона, которые поедут в Киев на празднование Дня Соборности, будут на месте „зафиксированы, задокументированы, им также будет дана оценка в случае каких-то событий».

В.БАБЕНКО заявил, что ответственность как административную, так и уголовную, будут нести организаторы, которые направили людей в столицу.

«Есть информация, что в Киеве планируется организация кровопролитных акций - для этого подготовлены определенные силы. С этой целью проводится работа в области, связана с тем, чтобы найти дурачков, в моем понимании, и направить в Киев как пушечное мясо», - отметил В.БАБЕНКО.