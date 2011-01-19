В Меджлисе считают, что на самозахваты людей толкают чиновники

Первый заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса, депутат крымского парламента Рефат ЧУБАРОВ считает, что для решения вопроса самовольного занятия земли гражданами Украины разных национальностей внимание власти и общественности Крыма должно быть акцентировано на необходимости открытого и честного диалога по всем проблемным ситуациям.

«Для этого мы вновь предлагаем рассмотреть за рабочими столами и в кабинетах власти совместно с представителями общественности и должностными лицами местных советов, при участии СМИ, ситуацию по каждому массиву инициативного обустройства, а принятые решения немедленно делать достоянием общественности», - говорится в комментарии Р.ЧУБАРОВА, текст которого передан УНИАН пресс-службой Меджлиса.

Он заявил, что в предыдущие два-три года рабочими комиссиями разного уровня - начиная от Кабинета министров Украины и заканчивая сельскими советами, наработаны конкретные предложения, реализация которых позволит разрешить сложившуюся ситуацию в земельной сфере.

Р.ЧУБАРОВ отметил, что также следует указать причины, побуждающие людей самовольно занимать земли для обустройства своих семей.

«По нашему убеждению, эти причины очевидны и известны каждому - самоуправство чиновников и тотальная коррупция в органах власти, распоряжающихся землей. При этом, должностные лица во власти, одновременно с неподчинением решениям судов, то есть совершая очевидное преступление, настолько же открыто игнорируют поручения Президента Украины, зафиксированные в соответствующих указах», - сказал замглавы Меджлиса.

Р.ЧУБАРОВ также сообщил, что лидер Меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ изложит свою позицию по этой теме после возвращения из Турции, где он находится с визитом в составе парламентской делегации во главе со спикером Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ обратился с открытым письмом к М.ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просит его убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

М.ДЖЕМИЛЕВ ранее утверждал, что самозахваты крымских татар составляют около 17% от общего количества самовольно занятой земли в регионе.