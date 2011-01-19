Президент Польши: Россия избегает ответа на самые сложные вопросы

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ считает односторонним подготовленный российским Межгосударственным авиационным комитетом рапорт причин Смоленской авиакатастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом глава Польского государства сказал в среду во время посещения тактической базы авиации в Минске Мазовецком.

„Есть за что критиковать – за односторонность, за (...) попытку избежать ответа на самые сложные вопросы, - сказал он, цитирует его веб-сайт.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что нельзя допустить ситуацию, когда ответственность за трагедию перебрасывается с одной стороны на другую, а чаще всего обвиняют лишь пилотов польского самолета.

Он также призвал иметь мужество, чтобы максимально использовать этот опыт для того, чтобы избежать аналогичных катастроф в будущем.

По его словам, также необходимо не искать виновных в трагедии, а искать причины, которые к ней привели.