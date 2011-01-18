БЮТ понимает, зачем власть надувает пузыри

«БЮТ-Батьківщина» заявляет, что Контрольно-ревизионное управление выполняет политический заказ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по дискредитации оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «БЮТ-Батьківщини» по поводу информации председателя Главного контрольно-ревизионного управления Петра АНДРЕЕВА о выявлении масштабных финансовых нарушений, допущенных за период работы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

“Контрольно-ревизионное управление, как и американские так называемые аудиторы, выполняет политический заказ ЯНУКОВИЧА по дискредитации оппозиции и подведении псевдодоказательной базы под политические репрессии”, - отмечает “БЮТ-Батьківщина”.

“Но даже такое послушное КРУ не смогло найти в деятельности Юлии ТИМОШЕНКО корыстных мотивов, которые бы свидетельствовали, что она что-то положила себе в карман. Ни в чем, кроме как в выплате пенсий якобы средствами от Киотского протокола, обвинить ее не смогли”, - отмечается в сообщении.

По мнению “БЮТ-Батьківщини”, “в канун первой годовщины пребывания у власти ЯНУКОВИЧА режим пытается любыми яркими дезинформационными пузырями отвлечь внимание людей от тотального провала собственной социально-экономической политики”.

При этом в сообщении отмечается, что “перед инаугурацией ЯНУКОВИЧА даже самые глубокие пессимисты не предусматривали настолько грустных для людей последствий управления ЯНУКОВИЧА”.

Как сообщал УНИАН, сегодня П.АНДРЕЕВ заявил, что сумма обнаруженных потерь финансовых и материальных ресурсов за время функционирования правительства Ю.ТИМОШЕНКО достигла рекордного за все годы работы ГлавКРУ уровня и измеряется десятками миллиардов гривен.