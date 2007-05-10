Богатырёва: 24 июня выборы можно провести, но без Партии регионов, КПУ и СПУ

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что 24 июня выборы можно провести, но без Партии регионов, КПУ и СПУ. Об этом она заявила во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с членами рабочей группы по вопросам выхода из политического кризиса и проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что выборы «можно провести и 24, но вполне понятно, что без трех политических сил».

«Это не шантаж, это не поза такая. Это боль за людей, граждан, которые поддерживают именно сегодня партии, которые создали коалицию», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также подвергла острой критике представителей оппозиции и, в частности, Александра ТУРЧИНОВА по поводу тех оценок, что якобы представители коалиции затягивают работу по решению вопросов, которые рассматриваются на рабочей группе. По ее словам, «главное, что те, кто сегодня пытаются дать оценку, в рабочей группе, кроме таблички, ни разу не принимали участия, а теперь говорят и о реестре, что мы там не такой разговор ведем». «Это не честно, это не морально», - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, представители коалиции говорят о необходимости провести выборы осенью, исходя из того, что будет возможность принять изменения в законодательство, а также - если и не сделать реестр избирателей, - то подготовить такие списки, которые будут устраивать все политические силы и в первую очередь избирателей.

«Я отвергаю любые обвинения в адрес политической силы, которую я представляю, что мы затягиваем этот переговорный процесс, и обращаюсь к своим оппонентам избегать таких комментариев и таких действий, которые могут привести к тому, что этот стол будет сегодня, а дальше будут уже события развиваться так, что ни вы, ни мы не будем влиять на них», - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также подчеркнула, что на рабочей группе дата проведения выборов была вынесена за рамки не потому, что не хотели ее определять, а просто на начальном этапе необходимо было избежать противоречий на этой почве и, кроме того, дать возможность в дальнейшем, когда будут подготовлены все вопросы, чтобы Президент Украины и премьер-министр Украины могли договориться по поводу даты внеочередных выборов.