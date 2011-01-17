Fitch подтвердил рейтинги «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС».

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в частности, Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС».

Также агентство подтвердило рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза Украины» на 1,595 млрд. долл. на уровне «В».

Рейтинг возвратности активов «Нафтогаза Украины» подтвержден на уровне «RR4», который означает средние перспективы возвратности средств при дефолте.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2010 года Fitch повысил рейтинги шести украинских компаний, в т.ч. НАК «Нафтогаз Украины», вслед за пересмотром суверенных рейтингов Украины.

В частности, долгосрочный РДЭ в иностранной валюте НАК «Нафтогаз Украины» был подтвержден на уровне «CCC», прогноз «негативный» отозван; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «CCC», прогноз «негативный» отозван; приоритетный необеспеченный рейтинг повышен с уровня «B-» до «B» благодаря наличию безусловной и безотзывной гарантии от правительства Украины, рейтинг возвратности активов «RR4».

Fitch более не поддерживает прогнозов по рейтингам «Нафтогаза».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.