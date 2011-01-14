Януковича не устраивают «отношения между человеком и правоохранителями»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости отказаться от советской системы взаимоотношений между человеком и правоохранителями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время рабочего совещания по вопросам реформы криминальной юстиции.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что дальнейшее промедление с проведением соответствующих реформ недопустимо. «Это не только промедление с выполнением обязательств Украины перед Советом Европы, это, в первую очередь, вопрос защиты всех, без исключения, граждан Украины от проявлений произвола должностных лиц из правоохранительной системы и уголовного судопроизводства, невозможности для простого человека защитить свои конституционные права», - отметил Президент.

«Надо отказаться от старой советской системы взаимоотношений между человеком и стражами порядка. Украине необходимо новое современное законодательство в сфере уголовной юстиции, которое учло бы, в частности, точку зрения Венецианской комиссии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.