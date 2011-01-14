В Минобороны заволновались: 90-95% украинского оружия идет на экспорт

90% вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины морально и физически устарели.

Об этом заявил главный инспектор Министерства обороны Украины Валерий ФРОЛОВ в интервью журналу “Войско Украины” (№12 за 2010 год).

Он констатировал, что за 19 лет независимости на вооружение ВСУ принято лишь 93 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ОВТ), что были созданы на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Главный инспектор Минобороны отметил, что это незначительный показатель.

“При этом количественный показатель всего объема новейшего и модернизированного ОВТ сегодня не превышает 10%; остальные 90% являются морально и физически устаревшими, что нуждается в закупке новейших или модернизации старых образцов”, - сказал В.ФРОЛОВ.

Кроме этого, по его словам, “есть основания утверждать, что далеко не вся номенклатура ОВТ, которая нужна Вооруженным силам Украины, может сегодня выпускаться предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК)”.

“Также не может не тревожить тот факт, что 90-95% общего объема производства продукции на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса идет на экспорт. Безусловно, что валютные поступления в бюджет Украины от продажи оружия являются существенными и достаточно необходимыми для государства. Не опровергая такую позицию, однако, отметим: существующее критическое состояние ОВТ украинской армии требует совсем другого сосредоточения основных усилий национального ОПК – на его перевооружение”, - резюмировал представитель военного ведомства.