Киселёв считает, что на него готовят покушение, и намекает - кто именно

Народный депутат Верховной Рады 5 созыва от Партии Регионов Василий Киселёв опасается за свою жизнь. Об этом он заявил в эфире "5 канала": "Когда я на пресс-конференции заявил о том, что есть решение американского суда, что Тимошенко признана соучастником Лазаренко, я получил три предупреждения. Поэтому я на этой пресс-конференции сказал: я ожидаю сейчас, что после таких событий может быть покушение на политика. Я имел в виду себя. Я откровенно об этом говорю... Заявление мое в СБУ есть . Нам необходимо, чтобы те люди, которые идут на это, понимали, что они слишком далеко уже зашли".