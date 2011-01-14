Депутаты от НУ-НС обратились в ГПУ относительно надругательства над Гимном

Народные депутаты от “Нашей Украины - Народной самообороны” направили запрос Генеральной прокуратуре относительно искажения текста Гимна Украины во время трансляции в новогоднюю ночь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», запрос подписали “нашеукраинцы” Зиновий ШКУТЯК, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Николай КУЛЬЧИНСКИЙ и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ совместно с коллегами по фракции Владимиром АРЬЕВЫМ и Тарасом СТЕЦЬКИВОМ.

«Очевидно, что 1 января 2011 года было совершено именно надругательство над одним из символов Независимой Украины, что нанесло моральный вред миллионам украинцев как в Украине, так и за рубежом, которые встречали Новый Год по киевскому времени и имели возможность видеть осквернение Государственного Гимна. Считаем также, что пренебрежительное отношение к Государственному Гимну в Украине значительно портит ее международный имидж и авторитет», - говорится, в частности, в запросе.

Как сообщал УНИАН, 5 января житель Ивано-Франковска Руслан КОЦАБА направил письмо генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой возбудить уголовное дело по факту надругательства в новогоднюю ночь над Государственным Гимном Украины.

«В ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года в момент перехода стрелок через 12 часов ночи, то есть, перехода с одного года в следующий, на главной площади Украины всегда раздается Государственный Гимн Украины «Ще не вмерла Україна...», который транслируется по всем каналам на Украину. Так было все годы, с тех пор, как были приняты Верховной Радой главные символы нашего Государства – Герб Тризуб и Гимн «Ще не вмерла України і слава, і воля» на слова П.Чубинского и музыку М.Вербицкого. Слова и музыка Государственного Гимна Украины утверждены Законом «О Государственном Гимне Украины», статья 1, еще 6 марта 2003-го года и подписаны тогдашним Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ. В том же законе сказано: «Статья 3. Надругательство над Государственным Гимном Украины влечет за собой ответственность, предусмотренную законом», - говорится в письме.

Р.КОЦАБА считает, что «иначе, чем надругательством над Государственным Гимном Украины, нельзя считать нынешний переход из 2010-го в 2011-й год! Всем известный гимн на главной площади Украины прозвучал урезанным! Из него выброшены слова: «Згинуть наші воріженьки, как роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Р.КОЦАБА также предложил «предпринять соответствующие меры к руководству Киевского городского совета и Киевской городской администрации с целью установления виновных в этом позорном факте издевательства над титульной нацией».

О намерении обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу надругательства над Государственным Гимном Украины также заявлял заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

12 января в ответе Киевской городской государственной администрации на запрос УНИАН было замечено, что Государственный Гимн Украины на Майдане Незалежности в Киеве в новогоднюю ночь прозвучал сокращенным из-за “технических условий прямой трансляции”.