Чехия официально подтвердила предоставление убежища Данилишину
23:49, 13 января 2011Политика
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Но он все еще находится под стражей
Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чехии, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на директора Департамента по делам беженцев и миграционной политики МВД Чехии Томаша Гайшмана.
"Министерство внутренних дел Чехии решило предоставить ему (Данилишину) политическое убежище. Официальное решение принято", - сообщил ЧТК директор профильного департамента страны.
Однако Данилишин все еще находится под стражей.
По словам пресс-секретаря Пражского городского суда, решение об освобождении из-под стражи Данилишина должна теперь принять прокуратура.
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