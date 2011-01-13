Чехия официально подтвердила предоставление убежища Данилишину

23:49, 13 января 2011
Политика
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Но он все еще находится под стражей

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чехии, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на директора Департамента по делам беженцев и миграционной политики МВД Чехии Томаша Гайшмана.

"Министерство внутренних дел Чехии решило предоставить ему (Данилишину) политическое убежище. Официальное решение принято", - сообщил ЧТК директор профильного департамента страны.

Однако Данилишин все еще находится под стражей.

По словам пресс-секретаря Пражского городского суда, решение об освобождении из-под стражи Данилишина должна теперь принять прокуратура.

 

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