Чехия официально подтвердила предоставление убежища Данилишину

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чехии, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на директора Департамента по делам беженцев и миграционной политики МВД Чехии Томаша Гайшмана.

"Министерство внутренних дел Чехии решило предоставить ему (Данилишину) политическое убежище. Официальное решение принято", - сообщил ЧТК директор профильного департамента страны.

Однако Данилишин все еще находится под стражей.

По словам пресс-секретаря Пражского городского суда, решение об освобождении из-под стражи Данилишина должна теперь принять прокуратура.