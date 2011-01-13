Тимошенко: Янукович не способен постичь роль Бандеры в истории

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не способен постичь настоящую роль Степана Бандеры в истории Украины.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, по ее словам, "сегодня Президент Украины хочет репрессировать не только действующих политиков, но также и настоящих героев Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление, что В.ЯНУКОВИЧ “пытается через суды и через свои указания кого-то делать или не делать героями”.

Как сообщал УНИАН, 12 января на сайте Президента появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звания «Герой Украины». Также этот указ исчез с сайта Президента.