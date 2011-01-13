Расходы ПФ на «спецпенсионеров» вырастут на 6,7 миллиардов

Минимизация социальных расходов позволила Киеву выполнить одно из ключевых требований кредиторов: сократить дефицит бюджета до 3% ВВП, пишет Comments.ua.

Как указывает издание, ключевыми социальными вопросами в бюджете-2011 стало уменьшение дефицита Пенсионного фонда и малозаметное повышение социальных стандартов - минимальных зарплаты, пенсии и прожиточного минимума. Официально сократить кассовый разрыв ПФ собирались за счет введения с 1 января единого социального взноса и реализации пенсионной реформы. Однако даже самые смелые расчеты экспертов показывали: внедрение единого социального взноса сэкономит для ПФ копейки, а повышение пенсионного возраста для женщин до 56 лет к концу 2011 года и ограничение максимального размера пенсионной выплаты 12 прожиточными минимумами для нетрудоспособных даст экономию не более 1,5 млрд. грн.

При этом дефицит самого ПФ предстояло сократить с 26 до 18 млрд. грн., а еще 33,8 млрд. грн. в 2010 году тратилось непосредственно из госказны на покрытие специальных выплат военным, силовикам, судьям и прочим льготным пенсионерам. На бумаге дефицит ПФ в 2011 году действительно урезали до 18 млрд. грн., но вот «специальные» расходы для льготных пенсионеров выросли на 6,7 млрд. грн. Это значит, что финансирование налогоплательщиками пенсий депутатов, прокуроров и т.д. будет продолжаться фактически на том же уровне, что и в 2010 году. Получается, дефицит сократили лишь формально, отмечает Comments.ua.

Но главная манипуляция с цифрами в другом, продолжает издание. «Доходы Пенсионного фонда считались исходя из завышенного фонда оплаты труда в экономике. Правительство заложило этот показатель на уровне 390 млрд. грн. в 2011 году - на 15% выше, чем план 2010 года. Соответственно, на 15% формально должны вырасти доходы ПФ. Однако по факту за десять месяцев фонд оплаты труда достиг всего 240 млрд. грн. По самым оптимистичным оценкам конец года «закроется» на отметке 310 млрд. грн. Это значит, что ПФ недополучит 13-15 млрд. грн. То есть фактический дефицит может достичь 70 млрд. грн.», - объяснил суть манипуляции экс-первый заместиель министра труда и соцполитики Павел РОЗЕНКО.

Эксперты Comments.ua указывают, что с повышением уровня всевозможных стандартов и выплат тоже не все так гладко. Базовые показатели - уровень минимальной зарплаты (к концу года составит 1004 грн.) и прожиточного минимума (953 грн.) - решили повышать в течение года не пять раз, как в 2010-м, когда накануне местных выборов нужно было показать заботу власти об электорате, а четыре. Размер повышения не перекроет ни планируемую инфляцию (6,6-6,7%), ни прогнозный рост цен (8,7%). Последний показатель независимые эксперты называют немотивированно оптимистичным. Учитывая планы Кабмина поднять цены на газ и электроэнергию, а также повысить акциз на бензин в связи с отменой транспортного сбора, по их оценкам, необходимо было закладывать рост цен как минимум на 10%.

Не нашлось в законе о госбюджете и места для обещанного Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ повышения размера помощи при рождении ребенка до 25, 50 и 100 тыс. грн. соответственно за первого, второго и третьего наследника. Сохранены действовавшие в 2010 году нормы о выплате 22, 45 и 90 прожиточных минимумов (около 21, 43 и 86 тыс. грн.), отмечает Comments.ua.