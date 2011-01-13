Янукович рассказал госохране, как он ее ценит

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости разработки и утверждения Концепции развития системы государственной охраны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая перед личным составом Управления государственной охраны (УГО), которое 15 января будет отмечать 19 лет со дня образования.

«Государственная охрана достойно прошла этап своего становления и играет важную роль в системе обеспечения национальной безопасности государства. Результативность и эффективность вашей деятельности трудно переоценить. Я высоко ценю вашу деятельность. Ваша профессия требует глубоких знаний, личного мужества, умения владеть собой, сохранять спокойствие и равновесие, брать на себя ответственность», – сказал глава государства.

По его убеждению, современный этап нуждается в системной реформе государственной охраны в соответствии с задачами сегодняшнего дня. Поэтому, отметил В.ЯНУКОВИЧ, в ближайшее время УГО вместе с другими заинтересованными органами власти должно разработать и подать на рассмотрение проект Концепции развития системы государственной охраны Украины.

“Этот документ должен четко определить роль и место государственной охраны в системе национальной безопасности государства, основные направления реформирования, функции и задачи”, – сказал Президент, отметив, что есть насущная необходимость в повышении уровня информационно-аналитического обеспечения государственной охраны, открытости ее для демократического гражданского контроля, надлежащей материально-технической оснащенности.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, нуждается в совершенствовании также нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность в сфере государственной охраны. В первую очередь это касается разработки новой редакции Закона Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”.

“Нам нужно высокопрофессиональное воинское формирование с правоохранительными функциями, задачи и практическая деятельность которого отвечали бы современным требованиям”, – отметил В.ЯНУКОВИЧ.