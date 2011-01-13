Суд не поверил Корнийчуку и оставил его за решеткой

Апелляционный суд города Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда столицы относительно меры пресечения – взятие под стражу - бывшего заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Апелляционный суд принял сегодня.

В частности, прокурор, который выступал против удовлетворения жалобы Е.КОРНИЙЧУКА, отметил, что, находясь на свободе, Е.КОРНИЙЧУК будет иметь возможность влиять на следствие, а также уклоняться от правовых действий в ходе следствия.

При этом сам Е.КОРНИЙЧУК назвал решение Апелляционного суда не отвечающим европейской практике. «Мне досадно за такие решения суда. Если такое опытное с юридической точки зрения лицо, как я, не имеет права на защиту, то что говорить о других гражданах», - отметил Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря и помещен в Подольский изолятор временного содержания.

30 декабря Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.