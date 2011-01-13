Кириленко советует власти читать Матиос в оригинале
А не изучать по доносам коммунистов
Партия «За Украину!» требует от правоохранителей прекратить давление на лауреата Шевченковской премии, известную писательницу Марию МАТИОС, заявил лидер партии, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО.
По его словам, политическое преследование М.МАТИОС свидетельствует о «маниакальном неприятии и боязни всего украинского нынешней властью», сообщили УНИАН в пресс-службе «За Украину!»,
«Предпринимая попытки уничтожить историческую память украинцев, нынешняя власть начала наступление и на современную украинскую культуру», - отметил В.КИРИЛЕНКО.
«Преследование Марии МАТИОС, хамские заявления высокопоставленных должностных лиц в отношении Юрия АНДРУХОВИЧА свидетельствуют, что после репрессий против оппозиционных политиков и общественных деятелей власть начала гонения на украинских писателей», - констатировал В.КИРИЛЕНКО.
«Преследование известной в мире украинской писательницы свидетельствует о пещерном сознании нынешней власти, поэтому я посоветовал бы чиновникам изучать произведения украинских писателей не по доносам коммунистов, а по текстам авторов», - подчеркнул он.
«Партия «За Украину!» требует от правоохранителей прекратить давление на известную украинскую писательницу и принести ей официальные извинения», - отметил В.КИРИЛЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 12 января М.МАТИОС обратилась с открытым письмом к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ с просьбой объяснить, по каким причинам и основаниям ее разыскивают правоохранительные органы.
М.МАТИОС отметила, что милиция разыскивала ее во львовском издательстве и изъяла из продажи ее книгу «Вырванные страницы из автобиографии».
Также писательница просила предоставить ответ, почему участковые инспекторы милиции “со ссылкой на распоряжение Генерального прокурора Украины опрашивают жильцов тех домов в Киеве, где моя семья проживала в свое время, вынуждая их подписывать соответствующие свидетельства относительно меня”.
По убеждению М.МАТИОС, действия работников правоохранительных органов имеют все признаки шантажа и безосновательного психологического давления.
В свою очередь в столичной милиции отметили, что не оказывают давления на М.МАТИОС и не намерены ее задерживать.
По сообщению Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в конце ноября 2010 года председатель Совета организаций ветеранов, народный депутат от Коммунистической партии Украины Петр ЦИБЕНКО обратился в Генпрокуратуру с депутатским запросом относительно правовой оценки высказываний, которые допускает М.МАТИОС в своей книге "Вырванные страницы из автобиографии" относительно памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Именно из-за этого, как отметили в столичном главке милиции, Генпрокуратура "дала поручение соответствующим территориальным подразделениям МВД провести проверку изложенных в запросе фактов, а собранные материалы направить в Генеральную прокуратуру". "Одно из таких поручений получило Печерское райуправление столичной милиции", - проинформировали в ОСО. Выполняя требования главного контрольно-надзорного органа государства, один из работников Печерского РУВД посетил дом, адрес которого автор называл в тексте книги, и общался с жильцами.
После проверки все собранные материалы будут предоставлены Генпрокуратуре для принятия решения в соответствии с действующим законодательством по запросу народного депутата Украины, сообщили в милиции.