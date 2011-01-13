Хмельницкий горсовет требует от Януковича и Пшонки остановиться

Депутаты Хмельницкого городского совета требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и генерального прокурора Виктора ПШОНКИ прекратить политические репрессии против представителей оппозиционных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты Хмельницкого горсовета приняли на сессии.

“Попытки показательного привлечения к уголовной ответственности предыдущего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, бывших правительственных чиновников, задержания, допросы и обыски главных представителей прежней власти напоминают печально известные сталинские репрессии 1933-1937 гг. Также начат сбор материалов и арестованы организаторы недавних акций протеста предпринимателей. В частности, в Хмельницком до сих пор открыты уголовные дела против участников акций протеста против Налогового кодекса, проводятся задержания активистов. В прокуратуру для дачи объяснений приглашаются журналисты местных изданий”, - сказано в обращении.

Депутаты Хмельницкого горсовета требуют принять действенные меры по обеспечению конституционных прав граждан Украины и закрыть уголовные дела против лидеров оппозиции, членов национально-патриотических организаций, активистов “налоговых” майданов в Киеве и Хмельницком.