БЮТ требует прекратить притеснения Киевского Патриархата

В Блоке Юлии Тимошенко и партии «Батьківщина» обеспокоены притеснениями Киевского Патриархата и безответственной политикой Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в религиозной сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“В Блоке Юлии Тимошенко и партии «Батьківщина» крайне встревожены информацией о негативных явлениях в межконфессиональной ситуации в Украине. Эти явления являются прямым следствием безответственной и безграмотной политики ЯНУКОВИЧА в религиозной сфере”, - говорится в сообщении.

“Действующий Президент поразительно отличается от своих предшественников, которые хоть и имели свои конфессиональные симпатии на фоне отсутствия единства в украинском православии, но все же проводили более-менее сбалансированную политику, сохраняли равную дистанцию между властью и всеми религиозными юрисдикциями”, - отмечают в БЮТ и напоминают: “Юлия ТИМОШЕНКО, как премьер-министр, будучи убежденной сторонницей создания единой поместной православной церкви, поддерживала диалог со всеми конфессиями в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Кроме того, она проводила постоянный двусторонний диалог с каждой конфессией для решения всех текущих дел между государством и церковью”.

При этом пресс-служба отмечает, что “ЯНУКОВИЧ нарушает нормы Конституции о равном отношении власти к различным религиозным организациям. На такие настроения мгновенно реагирует вся его чиновническая вертикаль, которая на местах начала действовать так, как и ЯНУКОВИЧ в центре: для одной конфессии создаются преференции, в отношении других – унижения и дискриминация”.

В частности, отмечается, что “из разных областей поступает тревожная информация о причастности власти к рейдерским атакам на храмы УПЦ Киевского Патриархата и запрещении этой конфессии проводить службы на территории кладбищ, государственных и коммунальных учреждений”.

“На фоне политического раздора и искусственного расшатывания целостности Украины островом спокойствия и надежды является межконфессиональный мир и согласие”, - подчеркнули в БЮТ и отметили, что “ЯНУКОВИЧ обязан нести ответственность за сохранение этого мира и спокойствия в многоконфессиональном государстве, а не провоцировать сознательно конфликты в одной из наиболее чувствительных сфер жизни”.

«БЮТ-Батьківщина» требует “от ЯНУКОВИЧА немедленно прекратить такую разрушительную политику, из-за которой нарушается право на свободу совести и оскорбляются религиозные чувства людей”.

“Если это не произойдет, именно на ЯНУКОВИЧА ляжет вся ответственность за дестабилизацию межконфессионального мира, последствия которой могут быть не прогнозируемыми”, - убеждены в Блоке Юлии Тимошенко и партии «Батьківщина».