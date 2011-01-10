Топ-100 политиков России

Путин по-прежнему занимает первое место в списке ведущих российских политиков с результатом 9,74 балла, Медведев отстает на 0,66 балла (9,08). В предыдущем рейтинге разрыв между ними составлял 0,07 балла, пишет Независимая газета в рейтинге "100 ведущих политиков".

Состав и позиции деятелей лидирующей пятерки по сравнению с предыдущим рейтингом не изменились. На 3-м месте вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, на 4-м и 5-м – первый зам главы администрации президента Владислав Сурков и вице-премьер по ТЭК Игорь Сечин.

Шестую строчку в рейтинге влияния, поднявшись на одну ступень, занял глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин. Позиции мэра Москвы Сергея Собянина (7-е место) стабильны. В десятке сильнейших снова Патриарх Кирилл, который, правда, спустился с 6-го на 8-е место. Девятая строчка по-прежнему за министром обороны Анатолием Сердюковым. Первый вице-премьер Игорь Шувалов (10-е место) сумел вернуться в первую десятку, поднявшись в рейтинге на две позиции.

Влияние политиков в администрации президента РФ, правительстве, Федеральном собрании по шкале от 1 до 10 баллов оценивали 23 эксперта, среди которых - политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий (список). Среди основных тенденций месяца политологи называют усиление позиций представителей СМИ и деятелей, ответственных за внутреннюю и информационную политику.