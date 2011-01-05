Луценко может обжаловать свой арест в Страсбургском суде

Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Игорь Фомин не исключает, что постановление апелляционного суда города Киева, который в среду оставил Луценко под стражей, будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.

Апелляционный суд Киева в среду оставил Луценко под стражей, отказавшись удовлетворить ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

"У нас не будет уже возможности по данному делу в правовом поле обжаловать. Мы будем, возможно, обращаться в Европейский суд по правам человека, но это еще не согласованное решение", - приводит слова Фомина, сказанные журналистам после судебного заседания, РИА "Новости".

Он также заявил, что позицию защиты "в суде не слушали и не хотели слышать".