Уголовное дело Тимошенко ведут 18 следователей

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее уголовное дело ведут 18 следователей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Превращением выплаты пенсий в преступление занимаются 18 человек, которые расследуют это дело, контролируют, курируют, которые получают за это заработную плату, которые тратят на это время, которое нужно было бы тратить на борьбу с настоящей преступностью», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Ее обвиняют в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.