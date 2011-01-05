Тимошенко обещает доказать, что над ней издевались 11,5 часов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня «зафиксировать» все действия следователя во время ее допроса 30 декабря, который длился более 11 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед Генеральной прокуратурой, куда ее в очередной раз вызвали на допрос.

«Мне кажется, что они запутались в своей собственной лжи. Я имею возможность сегодня просмотреть все материалы, протоколы, которые составлялись, записи, которые делались 30 декабря. Я буквально по минутам установлю то время, когда я многократно обращалась к следователю с ходатайством прервать допрос, который имел неразумное количество часов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» добавила, что обязательно предоставит соответствующую информацию журналистам. «Я обязательно сообщу до минут, до секунд, когда я такие ходатайства заявляла. Они отражались в протоколах, и думаю, что это является неплохим документальным доказательством того, что 11,5 часов они допрашивали, собственно говоря, издевались надо мной накануне праздника...», - отметила она.

«Совсем нужно не иметь ума, чтобы говорить, что человек самостоятельно ходит в прокуратуру по собственному желанию, и по собственному желанию там находится по 10-11 часов в сутки. Просто все это превращается действительно в абсурд», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2010 г. Ю.ТИМОШЕНКО почти 12 часов провела в Генеральной прокуратуре, куда ее вызвали на допрос.

«То, что происходило сегодня, ничего общего с правосудием не имеет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «За один день мне выдвинули расширенное обвинение за выплату пенсий за счет «экологических» денег, сразу после этого меня допросили и завершили досудебное следствие, и уже сегодня мне передали дело на ознакомление», – отметила она.

На следующий день, 31 декабря, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО в ведомстве давала показания два часа, остальное время она знакомилась с материалами дела.

Экс-премьер-министр заявила, что только сегодня в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел в сопровождении своего адвоката Богдана ФЕРЕНЦА начинает ознакомление с материалами возбужденного против нее уголовного дела.