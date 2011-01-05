Герман рассказала, почему Тимошенко проигрывает

Украинцы устали от противостояния и протестов, но Юлия Тимошенко этого все никак не поймет, потому и проигрывает. Об этом агентству ЛІГАБізнесІнформ заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман, комментируя призыв Тимошенко к украинцам собраться 22 января, в День Соборности Украины, на Майдане Независимости в Киеве.

«Для Юлии Владимировны каждый день - противостояние. Она каждую дату, каждый праздник, каждое событие и каждый свой выход использует для разжигания противостояния в обществе. Но она от этого теряет. Если бы Тимошенко занимала конструктивную позицию, объединяющую, она бы не проиграла прошлые выборы. Люди уже давали ей оценку и дали опять. Украинцы устали от противостояния. Они ходят стабильности и конструктива. Хотят, чтобы мы находили компромисс и понимание», - отметила заместитель главы АП.

«Президент давно утвердил план празднования на 22 января, когда вся Украина будет отмечать День Соборности нашего государства, день единения. У нас давно разработан план мероприятий. И я думаю, что это день объединения, а не день протестов и противостояния», - подчеркнула Герман.

По ее словам, Тимошенко удастся вывести несколько сотен или даже пару тысяч человек на Майдан Независимости 22 января. «Но не нужно делать из этого проблему. У нас демократия. Каждый идет туда, куда ему нравится. Мы же будем и дальше стоять на позиции конструктивизма», - подчеркнула она.

«Планы Президента на этот день - объединяющие. Это моя сфера ответственности, я принимала участие в рабочей группе, которая занималась этой датой. Я могу абсолютно ответственно сказать, что план на 22 января очень объемный, Президент обязательно будет участвовать. Он никогда не проигнорирует этот день. Мы активно готовимся к этой дате», - рассказала Герман.