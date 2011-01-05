Следователь о Тимошенко: со мной она не конфликтна

Следователь по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ГОРБАТЮК заверяет, что на него никто не оказывает никакого давления при расследовании данного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Генеральной прокуратуре.

“Конечно, дело нелегко. Конечно, оно имеет политический резонанс в обществе. Именно для этого я пришел на пресс-конференцию, чтобы разъяснить вопросы и недомолвки, которые возникают”, - добавил С.ГОРБАТЮК.

При этом он заверил, что давления по этому делу он не чувствует. “Какое давление? Никакого давления я не чувствую”, - сказал следователь и добавил, что выполняет свою работу и пытается ее выполнять в рамках действующего законодательства.

Он также отметил, что во время допросов между ним и Ю.ТИМОШЕНКО не произошло ни одного конфликта. “Со мной она не конфликтна. Какая в жизни, я не знаю”, - добавил С.ГОРБАТЮК.