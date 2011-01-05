Луценко подтвердил, что ему предлагали выехать из Украины

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призвал коллегию судей Апелляционного суда города Киева, которая рассматривает его жалобу относительно незаконности ареста, при принятии решения в совещательной комнате подумать не о нем, а об Украине и доверии людей, в том числе к судебной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, давая объяснение в суде относительно своего ареста.

«Я хочу, чтобы вы в совещательной комнате подумали не обо мне, не о моей жене, не о сыне, а подумали об Украине. Вы знаете, не мне вам рассказывать, какое сейчас недоверие в обществе, в том числе и к суду. Поэтому, в совещательной комнате подумайте об Украине, подарите людям маленькое, но доверие к правосудию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также во время своего выступления он обратил внимание суда на то, что после объявления следователями о завершении расследования его уголовного дела до 20 декабря он физически не мог начать ознакомление с материалами дела, поскольку первые четыре тома находились в Печерском районном суде Киева, а другие ему не предоставлялись, и только 21 декабря, когда следователь составил график ознакомления с материалами дела, Ю.ЛУЦЕНКО начал ее изучать.

«Я каждый день приходил и читал материалы приблизительно по 150 страниц», - сказал экс-министр, добавив с иронией: «Конечно, я мог и больше прочитать, ведь я не нынешний министр внутренних дел, который книгу «Святослав» уже год читает».

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО подтвердил информацию, которая появилась в ряде СМИ после его задержания, о том, что ему предлагали выехать за пределы Украины.

«Да, мне предлагали мои коллеги из европейских стран. Да, и здесь мои политические коллеги предлагали, но я принял однозначное решение, что я останусь. Я никогда не скрывался - ни когда был на Майдане, ни когда был в министерстве – не прятался никогда за спинами», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что если бы он поступил иначе, то, по его убеждению, это бы означало «подставить» его бывших коллег по Кабинету министров.

В свою очередь, прокурор в своем выступлении отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО 26 декабря был задержан в связи с другим делом (по какому именно, он не уточнил). Также прокурор объяснил, что, действительно, 24 декабря расследование по уголовному делу Ю.ЛУЦЕНКО было возобновлено (как известно, когда исполняется такое процессуальное действие, обвиняемый или потерпевшая сторона автоматически лишается права знакомиться с материалами дела).

По словам прокурора, такое процессуальное действие было обусловлено необходимостью составления процессуальных документов для избрания Ю.ЛУЦЕНКО меры пресечения.

Исходя из изложенного, сторона обвинения заявила, что не соглашается с тем, что экс-министру нужно изменить меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы. Более того, прокурор заявил, что изменение меры пресечения – освобождение Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи - «не обеспечит надлежащего поведения обвиняемого».

После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря подразделением СБУ «Альфа» возле его дома в Киеве.

Ранее Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

30 декабря Ю.ЛУЦЕНКО обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.