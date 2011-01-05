В Москве милиция задержала семь человек за пикет в защиту Немцова

Сотрудники милиции задержали семь человек на Старой площади в Москве за попытку проведения несанкционированной акции в защиту оппозиционного политика Борис НЕМЦОВА, задержанного 31 декабря на Триумфальной площади и приговоренного к 15 суткам административного ареста. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Наказание политик отбывает в спецприемнике на Симферопольском бульваре. Оппозиционеры уже несколько дней пикетируют это здание, требуя освободить активистов.

"Около десяти человек в среду предприняли попытку провести несанкционированный пикет на Старой площади в поддержку Бориса Немцова. Сотрудники милиции задержали семерых пикетчиков. В отношении них будут составлены протоколы об административных нарушениях", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Б.НЕМЦОВ был арестован 31 декабря на Триумфальной площади, где проходили две акции в защиту 31-й статьи Конституции - согласованная и несогласованная. Судья признала его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции; по некоторым данным, суд счел, что Б.НЕМЦОВ, приняв участие в согласованном митинге, собрался присоединиться и к участникам несогласованного. Сам политик свою вину отрицает и считает милицейский протокол сфальсифицированным. Он обратил внимание на то, что судья отказалась приложить к делу не только видеозапись задержания, сделанную журналистами, но и видео самих милиционеров.

Как передает Лента.ру, 3 и 4 января у здания ГУВД Москвы проводились одиночные пикеты в поддержку Б.НЕМЦОВА. Их участников задерживала милиция, которая считала, что демонстранты проводят несогласованную акцию. В частности, 4 января были задержаны 20 человек, пикетировавших спецприемник милиции. Позже, по данным милиции, их отпустили.

В то же время известный драматург Михаил УГАРОВ в своем блоге предложил провести художественную акцию, основанную на суде над Б.НЕМЦОВЫМ, состоявшимся 2 января.

"Судья Ольга БОРОВКОВА из Тверского суда (опять беззаконный Тверской суд!) не давала Б.НЕМЦОВУ стул в течение пяти часов. Давайте сделаем из этого художественную акцию! Давайте соберем все старые стулья по Москве и принесем их к Тверскому суду… ", - написал М.УГАРОВ.

В той же записи в ЖЖ драматург осудил своих коллег-актеров, которые советовали ему не вмешиваться, и предположил, что современное искусство, в частности - акционизм, может прийти на помощь тем, кто не знает, как выразить свою гражданскую позицию.

Поддержку Б.НЕМЦОВУ выразили многие общественные деятели; Госдеп США выразил сожаление в связи с арестом. 4 января международная правозащитная организация Amnesty International признала Б.НЕМЦОВА и других арестованных оппозиционеров - Илью ЯШИНА и Константина КОСЯКИНА - узниками совести.