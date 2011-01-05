Герман: Тимошенко придется отвечать за поливание грязью

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко придется отвечать за свои слова об "отмывании правительством денег" с помощью завышения стоимости реконструкции НСК "Олимпийский". Об этом в комментарии корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман.

"Это опять поливание грязью и беспочвенные обвинения. Это старая песня. Я думаю, что Тимошенко придется отвечать за свои слова. Это очень серьезные обвинения. Это обвинения, которые она сделала в расчете на то, что мир услышит и будет иначе относится к Евро-2012 в Украине, идее Олимпиады в Карпатах", - подчеркнула Герман.

"Мне трудно судить, хочет ли Тимошенко сорвать Евро. Я слышала такие предположения, что она этим хочет повредить имиджу Президента. Но это очень эгоистичная и безответственная позиция. Она уже была оценена людьми", - сказала замглавы АП.

По слова А.Герман, Администрация Президента не будет подавать иск против Ю.Тимошенко. "Но те, кто строят, могут это сделать. Ведь Тимошенко обидела очень многих людей. Она прямым текстом сказала, что отмывают деньги", - отметила она.

"Время ее безответственных заявлений, беспочвенных оскорблений, прошло. Сегодня нужно отвечать за слова и действия. И те люди, которые занимаются темой подготовки инфраструктуры, отреагируют на такие обвинения", - убеждена А.Герман.

Напомним, вчера Ю.Тимошенко заявила, что стоимость реконструкции НСК "Олимпийский", утвержденную бывшим правительством, нынешнее правительство повысило более чем в два раза.