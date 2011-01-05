Азаров обещает преодолеть кризис до августа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что кризис в Украине будет преодолен до августа 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я вижу, что при условии мобилизации наших усилий, до августа Украина окончательно преодолеет кризис – причем как в экономике, так и в общественном сознании», - отметил глава правительства. Он отметил, что 2011 год является чрезвычайным для нашего общества, поскольку мы будем отмечать юбилей – двадцатилетие нашего государства.

По словам Николая АЗАРОВА, с чем страна придет к юбилею - зависит от всего трудолюбивого народа Украины, и крайне важно правильно сформулировать цель, поставить задачу и точно определить направление и этапы движения. «Мы ставим перед собой масштабные задачи, и если целеустремленно будем их решать, то юбилей отметим достойно», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, как отметил Николай АЗАРОВ, за двадцать лет государство впервые начало жить по принципиально новым правилам организации экономической деятельности, бюджетной и социальной сферы: с 1 января вступили в силу Налоговый и Бюджетный кодексы, Закон о судоустройстве и статусе судей, изменения к законам о государственной помощи семьям с детьми относительно выплаты помощи при рождении ребенка, об основах социальной защищенности инвалидов и тому подобное. «Всего вступили в силу 28 законов, из которых 13 – в финансово-экономических и сфере, 4 – в социальной сфере», - сообщил глава правительства.

При этом Николай АЗАРОВ заявил: «2011 год открывает новый раздел жизни государства – раздел коренных превращений и модернизации».