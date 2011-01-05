Тимошенко пришла поддержать Луценко

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Апелляционный суд Киева, который будет рассматривать жалобу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на арест.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО не общалась с журналистами, а молча прошла в зал судебных заседаний.