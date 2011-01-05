Около тысячи сторонников Луценко пикетируют Апелляционный суд

Около тысячи сторонников партии «Народная самооборона» собрались у здания Апелляционного суда Киева, который сегодня в 11.00 начнет рассмотрение жалобы адвоката экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО относительно изменения ему меры пресечения с подписки о невыезде на арест.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат Государственные флаги Украины, а также плакаты с надписями: «Свободу Луценко!», «Юра, мы с тобой!».

Также среди сторонников “Народной самообороны” присутствуют несколько представителей УНА-УНСО, которые держат флаги своей организации.