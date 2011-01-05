Тимошенко снова вызывают в ГПУ

Cегодня на 15.00 лидера партии «Батьквищина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра в разгар мирового финансово-экономического кризиса, «действуя преднамеренно, из личных интересов», приняла решение «об использовании части денег, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Адрес Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины: ул. Борисоглебская, 18/17.

Телефон для справок: 067-230-17-05, 067-656-52-40.