Закон о защите персональных данных не должен мешать журналистам

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что украинское законодательство защищает профессиональные права журналистов и дает возможность предостеречь от двузначных толкований положений закона о защите персональных данных.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО в ответ на обращение СМИ, в котором он разъясняет ситуацию с правами журналистов в связи с вступлением в действие закона «О защите персональных данных».

Н.ТОМЕНКО заметил, что значительная обеспокоенность среди отечественных журналистов и медиа-экспертов из-за вступления в действие Закона Украины «О защите персональных данных», связана с возможностями использования его норм для ограничения профессиональной деятельности журналистов по поиску, обработке и публикации информации.

Вице-спикер отметил, что лично он не голосовал за принятие этого закона, положения которого могут осложнить доступ СМИ к персональным данным отдельных лиц. В то же время, Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что в законе есть предохранители, которые должны не позволить использовать его нормы для ограничений журналистской деятельности.

В частности, как отметил Н.ТОМЕНКО, статьей 1 четко определено, что действие закона не распространяется на деятельность по созданию баз персональных данных и обработке персональных данных в этих базах «журналистом – в связи с выполнением им служебных и профессиональных обязанностей». По мнению вице-спикера, ключевым моментом осложнения доступа СМИ к персональным данным является их законодательное отнесение к информации с ограниченным доступом, за исключением «персональных данных физического лица, которое претендует занять или занимает выборную должность (в представительских органах) или должность государственного служащего первой категории».

В связи с этим Н.ТОМЕНКО напомнил, что по его инициативе в 2003 году Верховная Рада приняла изменения к законодательству относительно защиты свободы слова, предусмотрев снятие ограничений на распространение общественно значимой информации. Согласно этим изменениям, действующим законом «Об информации» определено, что: «информация с ограниченным доступом может быть распространена без согласия ее владельца, если эта информация является общественно значимой, то есть если она является предметом общественного интереса, и если право общественности знать эту информацию преобладает над правом ее владельца на ее защиту», а также: «лицо освобождается от ответственности за разглашение информации с ограниченным доступом, если суд установит, что эта информация является общественно значимой».

Ввиду этого, заместитель председателя ВР отметил, что «действующее украинское законодательство защищает профессиональные права журналистов и дает возможность предотвратить двузначные толкования положений закона «О защите персональных данных».

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О защите персональных данных» вступает в силу 1 января 2011 года, кроме статьи 3, которая вступила в силу со дня его опубликования.

1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О защите персональных данных".

Законом регулируются отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке.

По закону, объектами защиты являются персональные данные, обрабатываемые в базах персональных данных. Персональные данные, кроме обезличенных, являются информацией с ограниченным доступом. Законом может быть запрещено отнесение персональных данных определенных категорий граждан или их исчерпывающего перечня к информации с ограниченным доступом.

Цель обработки персональных данных должна быть сформулирована в законах, других нормативно-правовых актах, положениях, учредительных или других документах, регулирующих деятельность владельца базы персональных данных, и соответствовать законодательству о защите персональных данных.

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