В ПР считают, что все действия предыдущей власти были пронизаны коррупцией

Преодоление коррупции в стране – одна из важнейших составляющих успеха экономических реформ. Как сообщаетпресс-службаПартии регионов, в этом уверен народный депутат от Партии регионов, глава подкомитета по вопросам гражданского законодательства парламентского Комитета по вопросам правовой политики Владислав Забарский.

По мнению народного депутата, коррупция, которой буквально были пронизаны все действия предыдущей власти, стала причиной столь катастрофической ситуации в экономике Украины. «В условиях, когда бюджет страны использовался в личных или партийных целях, никаких ресурсов не хватит для решения государственных проблем», - заявил политик.

Владислав Забарский подчеркнул, что Президент Украины Виктор Янукович с первых дней пребывания на посту главы государства предпринял ряд важных шагов, чтобы искоренить в Украине столь позорное явление, как коррупция. «О размахе коррупции бывших чиновников говорят факты, вскрытые в ходе аудиторской проверки деятельности правительства Тимошенко. Почти на 45 миллиардов гривен убытков – вот итог работы тех, кто в свое время говорил о честности власти, об ответственности перед народом. Не удивительно, что предыдущей власти катастрофически не хватало денег на выплату зарплат, пенсий, субсидий… Борьба с коррупцией стала приоритетом в работе власти в 2010 году», - подчеркнул народный депутат.

Парламентарий считает, что за заявлениями о политических преследованиях стоит нежелание бывших чиновников отвечать по закону за злоупотребления властью. «Они были уверены, что получили навсегда вотум доверия народа и поэтому творили, что хотели. Но прошедшие президентские и местные выборы убрали их из власти, и теперь они пытаются избежать ответственности», - констатирует народный депутат.

Политик уверен в том, что борьба с коррупцией, начатая главой государства и правительством, будет доведена до конца, и в обществе будет создана атмосфера нетерпимости к коррупционерам.