Азаров уволил главу «Надра Украины»

Кабинет министров Украины уволил Эдуарда СТАВИЦКОГО с должности председателя правления Национальной акционерной компании “Надра Украины” в связи с переходом на другую работу.

Соответствующее распоряжение от 29 декабря 2010 г. № 2340-р опубликовано на сайте правительства.

Напомним, Окружной административный суд Киева своим постановлением от 12 марта 2010 года восстановил в должности председателя правления НАК «Надра Украины» Э.СТАВИЦКОГО.

Ранее, 30 января 2008 года Кабмин уволил с должности председателя правления НАК «Надра Украины» Э.СТАВИЦКОГО и назначил вместо него Александра ПОНОМАРЕНКО.

20 августа 2009 года Кабинет министров на основании решения Киевского апелляционного суда восстановил и сразу же уволил Э.СТАВИЦКОГО с должности председателя правления НАК «Надра Украины».