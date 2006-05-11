Довгий освежил кабинет Омельченко

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ поменял стол в кабинете, который раньше принадлежал бывшему Киевскому городскому председателю Александру ОМЕЛЬЧЕНКО.

Об этом О.ДОВГИЙ сказал в интервью «Газете по-киевски».

«Поскольку здесь было очень накурено, а стол и паркет были прожжены во многих местах сигаретами, которые бывший мэр тушил о них, я за два дня освежил стены, побелил потолок, перециклевал полы, поменял стол. В остальном – все так же. Но говорят, стало уютней», - в частности, сказал новый секретарь Киевсовета.

На вопрос, не кажется ли ему, что он слишком молод для такой должности (О.ДОВГОМУ 26 лет – УНИАН), секретарь Киевсовета ответил, что молодость – не порок, а преимущество, «которое позволяет работать по 24 часа в сутки».

Относительно того, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично поручился за него во время избрания секретаря Киевсовета, О.ДОВГИЙ сказал: «Я чувствую перед ним персонифицированную ответственность, готов работать по 25 часов в сутки, лишь бы оправдать это доверие».