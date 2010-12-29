Тимошенко допрашивают уже третий час

Допрос лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Генеральной прокуратуре длится уже почти три часа.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания Главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел по-прежнему находятся сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, а также несколько человек, похожих на представителей специальных служб, но в штатской одежде.

Они ожидают выхода Ю.ТИМОШЕНКО вместе с журналистами. Время от времени эти люди в штатском фиксируют все происходящее возле ГПУ на фото- и видеокамеры.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра, «действуя умышленно, из личных интересов», приняла решение «относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».