Азаров поручил министрам обеспечить украинцам праздник
Все службы - в режим особого внимания
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министрам обеспечить гражданам надлежащие условия для празднования Нового года и Рождества.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.
«Министерство инфраструктуры должно сделать все для того, чтобы отдых наших людей в новогодние праздничные дни не затмило ухудшение работы транспорта», - сказал Н.АЗАРОВ.
Кроме того, он поручил МЧС сделать все необходимое для того, чтобы предотвратить возможные возникновения чрезвычайных ситуаций.
Н.АЗАРОВ также отметил, что важные задачи в новогодние праздники стоят также перед Министерством здравоохранения.
«Все службы в праздничные дни должны работать в режиме особого внимания к нашим гражданам», - отметил премьер-министр.