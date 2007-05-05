БЮТ готов отложить выборы и вернуться в парламент

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и Президент готовы пойти на компромисс в вопросе перенесения даты выборов.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что депутаты из фракции БЮТ готовы вернуться в сессионный зал парламента на заседание для принятия решений по внесению изменений в законодательство.