БЮТ готов отложить выборы и вернуться в парламент
13:42, 05 мая 2007Политика
1251
Об этом заявила Тимошенко
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и Президент готовы пойти на компромисс в вопросе перенесения даты выборов.
Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Она отметила, что депутаты из фракции БЮТ готовы вернуться в сессионный зал парламента на заседание для принятия решений по внесению изменений в законодательство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter