В МИД уверяют, что с Библиотекой украинской литературы все в порядке

Культурно-просветительская работа Библиотеки украинской литературы в Москве не прекращалась, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как говорится в комментарии департамента, Министерство иностранных дел Украины тщательным образом отслеживает развитие ситуации вокруг Государственного заведения культуры города Москвы “Библиотека украинской литературы”. Посольство Украины в Российской Федерации находится в постоянном контакте с руководством библиотеки и привлеченными к этому делу российскими органами власти.

В связи с сообщениями о якобы закрытии библиотеки сегодня сотрудники посольства связались с руководством этого заведения и им подтвердили, что, несмотря на изъятие следственными органами ряда изданий, ни одной книги, которая бы входила в федеральный список экстремистских материалов, который ведется Министерством юстиции РФ в соответствии со статьей 13 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности”, в фондах библиотеки обнаружено не было.

Как сообщили в руководстве библиотеки, в связи с продолжением проверок Управлением культуры Центрального административного округа города Москвы издан приказ о временной приостановке работы читательского и абонентного залов с целью избежания лишних неудобств для посетителей.

В то же время, культурно-просветительская работы библиотеки не прекращалась, в частности, до конца этого года и в начале следующего года состоятся все ранее запланированные литературные чтения, презентации и другие просветительские мероприятия. Все запланированные к Новогодним и Рождественским праздникам мероприятия для украинской общины Москвы, в том числе и в рамках действующей на базе библиотеки украинской воскресной школы, также состоятся по плану.

Украинская сторона считает для себя приоритетом сохранение и развитие Библиотеки украинской литературы в Москве как важного очага культурно-просветительской жизни двухсоттысячной украинской общины в российской столице. МИД рассчитывает, что в своих действиях в отношении Библиотеки представители органов российской власти всех уровней будут исходить из необходимости качественного удовлетворения образовательно-культурных потребностей этнических украинцев, живущих в России, говорится в сообщении.