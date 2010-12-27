Прокурор просит ареста для Луценко
11:21, 27 декабря 2010Политика
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Продолжается заседание
Прокурор просит суд изменить экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО меру пресечения с подписки о невыезде на арест.
Об этом УНИАН сообщила народный депутат, член фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО, которая вместе с другими депутатами находится на заседании Печерского райсуда Киева.
По ее словам, прокурор мотивирует представление тем, что Ю.ЛУЦЕНКО уклоняется от следствия, и речь идет о деле о завладении Ю.ЛУЦЕНКО государственными средствами в особо крупных размерах, то есть о деле, которое Генпрокуратура уже завершила расследовать в отношении экс-министра.
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