Янукович заменил начальника налоговой милиции
19:48, 25 декабря 2010Политика
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Указы - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ШЕЙБУТА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Другим указом Президент назначил первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины - начальником налоговой милиции Андрея ГОЛОВАЧА.
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