В милиции уверяют, что пропавшего активиста Майдана не задерживали

Столичная милиция не задерживала активиста «Майдана» Владимира ЛЕСИКА, об исчезновении которого сообщают СМИ.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

«В некоторых Интернет-изданиях появилась информация, что исчез один из активистов предпринимательского протеста на Майдане Незалежности, председатель правозащитной организации «Ассоциация защиты прав граждан Украины» Владимир ЛЕСИК. По этому сообщению столичной милицией проведена предварительная проверка. По ее результатам установлено, что работниками ГУМВД Украины в г. Киеве В.ЛЕСИК не задерживался, и ни в одном из подразделений киевской милиции теперь не находится», - говорится в сообщении ОСО.

По состоянию на 24 декабря 2010 года, в Главное управление МВД Украины в г. Киеве никаких заявлений относительно исчезновения В.ЛЕСИКА не поступало, отмечают в милиции.

Справка УНИАН. 23 декабря с.г. Центральный штаб спасения украинского предпринимательства распространил сообщение, что исчез один из активистов предпринимательского протеста на Майдане Незалежности, председатель правозащитной организации "Ассоциация защиты прав граждан Украины" В.ЛЕСИК. В частности, на 22 декабря 2010 года В.ЛЕСИКОМ была запланирована акция протеста. Однако 21 декабря "он исчез, и уже двое суток его не могут найти родные, друзья и коллеги".

Его телефон, указанный в анонсе акции, отключен. Безрезультатными оказались и попытки дозвониться на другие личные телефоны организатора.

В штабе сообщают, что с 21 декабря с В.ЛЕСИКОМ никто из его знакомых не виделся и не общался, а основной телефон находился вне зоны доступа.

Центральный штаб спасения украинского предпринимательства, родные и близкие В.ЛЕСИКА обратились в правоохранительные органы с требованием в кратчайшие сроки установить его место пребывания.

"В случае его задержания и пребывания в местах предварительного заключения общественность Украины интересует, на каком основании он задержан и где содержится под стражей", - отмечается в сообщении.