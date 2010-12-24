Королевская: Украина проиграла борьбу за инвестиции

В то время как ликвидность в мире зашкаливает, инвестиции обходят Украину, а качество тех инвестиций, что всё-таки заходят к нам в страну, резко ухудшилось, считает народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, доказательством уменьшения количества и ухудшения качества инвестиций в Украину, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, служит, во-первых, тот факт, что свыше 34% всех прямых инвестиций в 2010 году направлялось в банковский сектор в качестве докапитализации. В то время как ранее инвестиции в финучреждения были связаны преимущественно с тотальной перестройкой структур, экспансией в регионы, улучшением технического обеспечения и внедрением новых продуктов.

«До кризиса, - утверждает политик, - банковская система ежегодно получала по 2–3 млрд. долл. США за счет крупных покупок, что сегодня соответствует всему объему прямых иностранных инвестиций в Украину, а это 3,6 млрд. долл.».

Во-вторых, ухудшение качества инвестиций в нашу страну, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, связано с тем, что значительная часть прямых инвестиций, поступающих в Украину в этом году, - это фактически возврат денег из оффшоров. «Это означает, что большая часть инвестиций возвращается в Украину в виде псевдоинвестиций в основном отечественными бенефициариями», - говорит депутат.

В-третьих, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, - снизились и ухудшились портфельные инвестиции в нашу страну. В сравнении с 2009 годом, их объем за три квартала снизился на 29 млн. долл. Ухудшилось также качество этих инвестиций - большинство из них направлено в долговые ценные бумаги.

По её мнению, важным маркером качества инвестиций является то, что наибольшей популярностью инвесторов пользуются государственные долговые бумаги. «Это означает, что инвестиции идут не в реальный сектор экономики, а на покупку долговых обязательств государства. В покупку одних только ОВГЗ иностранными инвесторами вложено свыше 1 млрд. долл.», - утверждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Ключевая причина столь серьезного ухудшения инвестиционной привлекательности Украины, считает она, лежит в общей оценке инвесторами делового климата в нашей стране. «Аттестат» нашей страны - это 145-е из 183-х мест в отчете по легкости ведения бизнеса Международной финансовой корпорации и Всемирного банка "Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs», сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Если к этому добавить высокий уровень коррупции и тенизации экономики, сложность в администрировании налогов, экономические эксперименты, а не реальные реформы, которые проходят в стране, то соотношение риск–прибыль в Украине будет далеко не в пользу нашей страны. Поэтому выбор инвесторов, к сожалению, - не в нашу пользу, а в пользу других стран с более привлекательными условиями работы бизнеса», - подчёркивает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.